Alternatieven - CELUM

Mox by Esko

moxsoftware.com

Voor groeiende merken of kleine teams binnen een groter bedrijf is Mox er om u te helpen inhoud en verpakkingen te creëren die uw merk met uw consumenten verbinden. Mox is een cloudgebaseerde oplossing voor productinhoud en verpakking die 3 tools in één combineert: projectbeheer, digitale proefdrukk...