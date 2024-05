CareRev is een technologieplatform dat zorgprofessionals in staat stelt de regie over hun carrière in handen te nemen. CareRev biedt een directe lijn tussen zorginstellingen en lokaal klinisch talent, waardoor de tussenpersoon wordt uitgeschakeld en professionals kunnen werken waar en wanneer ze willen. Samen bouwen we aan het lokale, veerkrachtige, flexibele zorgpersoneel van de toekomst. Ga voor meer informatie naar carerev.com of volg ons op LinkedIn.

Website: carerev.com

