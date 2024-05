Cardata is een volledig beheerd voertuigvergoedingsplatform. Onze service- en softwaretools helpen bedrijven meer dan 30% te besparen door te ontsnappen aan verouderde autoprogramma's en over te stappen op geoptimaliseerde belastingvrije alternatieven. We zijn opgericht in 1999 en bieden een pakket terugbetalingssoftware, nalevingsprogramma's en business intelligence-tools voor bedrijven waarvan de werknemers hun persoonlijke auto voor hun werk gebruiken. Programma's omvatten een vaste en variabele vergoeding (FAVR), een belastingvrije autovergoeding (TFCA) en centen per mijl (CPM). Ondersteund door de Cardata Mobile App, Cardata Cloud Portal, verzekeringsverificatie en directe betaling. Hoe werkt het? 1) Ontwerp: werk samen met een Cardata-expert om een ​​op maat gemaakt en IRS-compatibel voertuigprogramma te ontwerpen dat het beste bij uw behoeften past. 2) Vastleggen: Chauffeurs gebruiken de Cardata Mobile-app om moeiteloos hun zakenreizen bij te houden, terwijl managers de Cardata Cloud gebruiken voor robuuste rapportage. 3) Betalen: Uw chauffeurs krijgen belastingvrije vergoedingen, rechtstreeks op hun bankrekening. Cardata werkt samen met Fortune 500-bedrijven en groeiende organisaties met werknemers die hun persoonlijke voertuig kunnen gebruiken voor consistent werkgerelateerd rijden.

Website: cardata.co

