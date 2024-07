Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Car Body Design is een onafhankelijke publicatie die in 2004 werd gelanceerd. Tegenwoordig is Car Body Design een toonaangevende website op het gebied van auto- en industrieel ontwerp. CBD biedt geselecteerd dagelijks nieuws uit de auto- en designwereld, publiceert originele projecten gemaakt door opkomende ontwerpers, links naar auto-ontwerp en technische technische publicaties, links naar ontwerptutorials.

Website: carbodydesign.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Car Body Design. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.