Canada Soccer is het officiële bestuursorgaan voor voetbal in Canada. In samenwerking met haar leden bevordert het de groei en ontwikkeling van voetbal in Canada, van basis tot topprestaties, en op nationale schaal. Haar missie is om leiderschap te bieden in het streven naar uitmuntendheid in het voetbal, nationaal en internationaal, in samenwerking met haar leden en belanghebbenden.

Website: canadasoccer.com

