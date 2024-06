De Calgary Sun is een dagblad dat wordt uitgegeven in Calgary, Alberta, Canada. Het is momenteel eigendom van Postmedia Network. Het dagblad in tabloidformaat, voor het eerst gepubliceerd in 1980, verving het langlopende tabloidformaat The Albertan kort nadat het werd overgenomen door de uitgevers van de Toronto Sun.

Website: calgarysun.com

