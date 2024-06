Business Generator AI is een op AI gebaseerde tool die gebruikers helpt zakelijke ideeën te genereren door een reeks vragen te beantwoorden die verband houden met verschillende aspecten van een bedrijf, zoals doelgroepen, verdienmodellen, technologie, industrie, investeringen, concurrentie, expertiseniveau en impact op het milieu en naleving van de regelgeving. De tool biedt gebruikers een reeks opties waaruit ze in elke categorie kunnen kiezen en genereert op basis van hun input een bedrijfsidee op maat. De doelgroep kan Business-to-Customer of Business-to-Business zijn, en het verdienmodel kan gebaseerd zijn op verschillende prijsstructuren en bronnen, zoals abonnement, reclame, commissie, product- of serviceverkoop, freemium of gebruiksgebaseerd. De technologische opties omvatten kunstmatige intelligentie, Blockchain, Internet of Things, Virtual Reality, Geolocatie, Augmented Reality, Big Data, Digitale Producten, Marktplaats, Machine Learning, Robotica of 3D-printen. Gebruikers kunnen kiezen uit een reeks industrieën, zoals Technologie , Onderwijs, Financiën, Gezondheidszorg, Productie, Onroerend goed, Transport, Detailhandel, Voedsel, Amusement, Thuis of Milieu. De tool houdt ook rekening met het concurrentieniveau in de gekozen markt of sector, de vereiste initiële investering, het expertiseniveau, de impact op het milieu en de naleving van de regelgeving. Over het geheel genomen biedt Business Generator AI gebruikers een gestructureerde aanpak voor het genereren van zakelijke ideeën met behulp van AI technologie, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor ondernemers, oprichters van startups of iedereen die nieuwe zakelijke kansen wil verkennen.

Website: business-generator.vercel.app

