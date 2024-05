Bushel Farm (voorheen FarmLogs) geeft boeren zowel een overzicht als een totaalbeeld van de operationele en financiële prestaties van hun bedrijf. In tegenstelling tot meerdere spreadsheets of rommelige notitieboekjes, organiseert en centraliseert Bushel Farm een ​​reeks boerderijgegevens: veldkaarten, neerslag- en satellietbeelden, verkenningsnotities, uitrusting, activiteiten en inputs, graanverkoop en inventarissen, landovereenkomsten, werkorders en meer. Krachtige automatisering binnen de tool transformeert bedrijfsgegevens in waardevolle inzichten die boeren kunnen gebruiken om zelf te plannen en beslissingen te nemen of om deze te delen met hun graankopers, agronomen, bankiers, verzekeringsmaatschappijen en andere vertrouwde boerenpartners. Inzichten zijn onder meer: ​​productiekosten; marketingpositie; winstgevendheid van de graanverkoop; en winst en verlies op boerderij-, gewas- en veldniveau. Integraties met John Deere® Operations Center en Climate FieldView® verminderen de last van handmatige invoer voor boeren, waardoor naadloze import van veldactiviteiten en invoergegevens mogelijk wordt. Boeren hebben ook de mogelijkheid om veldgrensvormbestanden en veldactiviteitsrecords van Bushel Farm te delen, elektronisch in plaats van handmatig, voor duurzaamheidsprogramma's. De controles voor gegevenstoestemming van Bushel zijn in het platform ingebouwd om de privacy van gegevens te garanderen en alleen te delen als deze op de juiste manier zijn geautoriseerd door gebruikers van Bushel Farm.

Website: bushelfarm.com

