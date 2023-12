Bubble is een visuele programmeertaal en applicatieplatform as a service, ontwikkeld door Bubble Group, waarmee niet-technische mensen webapplicaties kunnen bouwen zonder code te hoeven typen. In plaats daarvan tekenen gebruikers de interface door elementen naar een canvas te slepen en neer te zetten en workflows te definiëren om de logica te controleren. De visie van Bubble is om handcodering grotendeels achterhaald te maken. Hoewel het visueel is, vereist het wel wat leerwerk en kan het worden gebruikt om meer geavanceerde functionaliteit te creëren dan mogelijk is met sjabloongeoriënteerde webapplicatiebouwers zoals Wix. Het wordt gebruikt op scholen voor onderwijsdoeleinden en door andere organisaties voor commerciële doeleinden.Bubble biedt API-integraties, sjablonen en plug-ins. Het platform heeft vervolgens ook nieuwe nicheproviders geïntroduceerd in sjablonen, plug-ins en diensten gebouwd binnen het Bubble Eco-systeem.

Website: bubble.io

