BrowserStack is een cloud-web- en mobiel testplatform waarmee ontwikkelaars hun websites en mobiele applicaties kunnen testen in on-demand browsers, besturingssystemen en echte mobiele apparaten, zonder dat gebruikers een intern laboratorium van virtuele machines, apparaten of emulators hoeven te installeren of onderhouden. Ze hebben vier primaire producten: Live, App Live, Automate en App Automate. Gebruikers kunnen kiezen uit meer dan 1.200 on-demand echte mobiele apparaten, browsers en besturingssystemen en vertrouwen op een veilige, stabiele en schaalbare infrastructuur om duizenden gelijktijdige handmatige en geautomatiseerde tests te ondersteunen. De op abonnementen gebaseerde service werd in 2011 opgericht door Ritesh Arora en Nakul Aggarwal in Mumbai, India en heeft sindsdien brede acceptatie gekregen in de webontwikkelingsgemeenschap over de hele wereld om de lay-out en prestaties van een website vanuit hun desktopbrowsers te testen. BrowserStack heeft meer dan 25.000 betalende klanten en 2.000.000 geregistreerde ontwikkelaars in meer dan 135 landen. Internationale bedrijven vertrouwen op BrowserStack voor hun web- en mobiele tests, waaronder marktleiders als Microsoft, ING, Mastercard, Dow Jones, Garmin, National Geographic, Volvo, NRK, HubSpot, Walt Disney en AngularJS. Met kantoren in San Francisco, Mumbai en Dublin, BrowserStack is een particuliere onderneming. In januari 2018 haalde BrowserStack $ 50 miljoen Series A op van Accel. In oktober 2015 werd BrowserStack door de Economic Times Startup Awards erkend als Bootstrap Champ. In mei 2019 werd Ritesh Arora geïnterviewd door Anand Daniel van Accel Partners in de #InsightsPodcast-serie.

Website: browserstack.com

