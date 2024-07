BrandBay is het Instant Access Multi-Brand Digital Asset Management-platform voor bureaus, marketeers, ontwerpers en bedrijfseigenaren. Van de desktopapplicatie tot de Chrome-extensie, BrandBay helpt u bij het organiseren, opslaan en openen van alle afbeeldingen, video's, bestanden, links, lettertypen, kleuren, notities en meer van uw merken. De vereenvoudigde gebruikersinterface van BrandBay, de opties voor delen en de deelbare merkkitfuncties maken het platform zeer uniek en eenvoudig te gebruiken met uw team. Maak collecties en groepen om uw merkmiddelen te organiseren zoals u dat wilt. Presenteer ze vervolgens aan uw klanten en team voor een dagelijkse stijlgids. Bewaar en host uw afbeeldingen en video's en sluit ze zelfs in op uw website met een eenvoudige code. Deel assets afzonderlijk, in een verzameling of deel uw hele merk met aangepaste machtigingen. Probeer BrandBay vandaag nog gratis en maak gebruik van het direct toegankelijke multi-brand managementplatform om uw online workflow te vergroten en uw merkmiddelen te organiseren.

Website: brandbay.io

