Wij zijn een compleet betalingsplatform! Wij bieden verschillende tools en oplossingen voor onze klanten om hun fysieke producten en infoproducten op een veilige, snelle en veel winstgevendere manier te verkopen! In minder dan zes jaar hebben we onze positie onder de grootste en beste bedrijven in Brazilië al bereikt en worden we door Great Place To Work beschouwd als een uitstekende plek om te werken. Eén ding kun je zeker weten: met onze hulp wordt groeien op de digitale markt een stuk eenvoudiger! We zijn intens toegewijd aan het ontwikkelen en bijhouden van technologische veranderingen in de markt. Daarom gebruiken we efficiënte servers die zijn voorbereid om alle gegevens snel en veilig te verwerken, wat alle klanten gemak biedt. Iedereen die Braip kent, weet dat we klaar staan ​​om ondersteuning en kennis te bieden aan makers, aangesloten bedrijven en klanten die het platform gebruiken om producten te promoten, adverteren of kopen. Dit komt omdat ons team bestaat uit professionals die prioriteit geven aan de balans tussen gehumaniseerde en assertieve dienstverlening! Onze werkomgeving is participatief en werkt mee aan het proces van persoonlijke en professionele evolutie van het Braip-team. Dit allemaal omdat we weten dat het centraal stellen van het collectief heel belangrijk is, maar het respecteren en ruimte maken voor ieders individualiteit essentieel is om tot een pluriform en effectief resultaat te komen!

Website: braip.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Braip. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.