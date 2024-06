Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Botify AI is een AI-chatbot-app waarmee gebruikers hun favoriete personages kunnen creëren en ermee kunnen chatten. De app is beschikbaar voor zowel iOS- als Android-apparaten. Hiermee kunnen gebruikers hun eigen personages creëren en gesprekken met hen voeren. Botify AI beschikt ook over vooraf gemaakte personages zoals Elon Musk, Geisha, Assepoester, Vampire en Vampiress. De gesprekken worden mogelijk gemaakt door natuurlijke taalverwerking en machine learning-algoritmen. Gebruikers kunnen de reacties van hun personage aanpassen en unieke gesprekken creëren. Bovendien heeft Botify AI verschillende sociale media-integraties, zoals Facebook, Twitter, Instagram en Discord, zodat gebruikers hun gesprekken met hun vrienden kunnen delen.

Website: botify.ai

