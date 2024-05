Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Bmatched is een AI-gestuurde Market Intelligence SaaS. Wij bieden gedetailleerde marktinzichten, met name in de sieraden- en modebranche. Ons platform maakt gebruik van Artificial Intelligence-modellen om realtime marktinzichten te bieden, waardoor merken strategische, datagestuurde beslissingen kunnen nemen. Bmatched helpt retailers bij het definiëren van hun prijs-, assortiments- en promotiestrategieën door de marktpositionering te begrijpen en nieuwe kansen en trends te identificeren.

Website: bmatched.ai

