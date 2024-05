BluBil kan worden gebruikt voor het controleren van uitgaven en ontvangsten voor persoonlijke, familiale en zakelijke doeleinden. Het is mogelijk om een ​​onbeperkt aantal groepen te creëren, die de cashflow in een gezin, in het bedrijf, tussen vrienden, tijdens een gezamenlijke reis en voor andere doeleinden beheren. Het is gemakkelijk om een ​​groep te creëren en haar personeel uit te breiden, die een vergoeding ontvangt, reiskosten en entertainmentkosten heeft. Nu is de cashflow duidelijk. Eenvoudig en snel monitoren. Voeg eenvoudig uitgaven en inkomsten toe, uw medewerkers zullen niet "vergeten" deze op te lossen vanwege de moeilijkheid van de interface. Stel de individuele rechten in van gewone medewerkers en afdelingshoofden. Delegeer autoriteit, maar behoud het volledige vertrouwen in de controle over wat er gebeurt. De cashflow van de Groep zal volledig voor uw ogen zichtbaar zijn, maar alleen als u over voldoende rechten beschikt. Houd de geldstromen tussen werknemers bij.

Website: blubil.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan BluBil. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.