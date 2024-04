Blinq is een innovatief platform dat een revolutie teweegbrengt in de manier waarop professionals verbinding maken en hun contactgegevens delen. Als de #1 wereldwijde leverancier van digitale visitekaartjes biedt Blinq een naadloos, milieuvriendelijk alternatief voor traditionele papieren kaarten. Met Blinq kunnen gebruikers op maat gemaakte digitale kaarten maken die niet alleen hun contactgegevens bevatten, maar ook een rijker profiel, inclusief links naar sociale media, professionele websites en andere digitale platforms. Deze kaarten kunnen moeiteloos met iedereen en op elk moment worden gedeeld via een smartphone of ander digitaal apparaat, waardoor een directe verbinding in elke netwerksituatie mogelijk wordt. Blinq valt op door zijn gebruiksgemak, het intuïtieve ontwerp en de gebruiksvriendelijke interface, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor moderne professionals die hun zakelijke netwerken op een milieubewuste manier willen opbouwen en onderhouden.

Website: blinq.me

