BigSpeak is een functierijke tekst-naar-stem- en spraak-naar-tekst-software die online toegankelijk is. De belangrijkste mogelijkheden van BigSpeak zijn het omzetten van geschreven tekst in hoogwaardige, realistisch klinkende audio in verschillende talen. Het maakt gebruik van geavanceerde machine learning-algoritmen voor het genereren van synthetische stemmen en ondersteunt het vertalen vanuit verschillende talen om taalbarrières te helpen overwinnen. De 'Speech to Text'-functie stelt gebruikers bovendien in staat gesproken taal om te zetten in geschreven tekst, waardoor het maken van transcripties van audio-invoer wordt vergemakkelijkt. Verder biedt BigSpeak een 'Voice Cloning'-functionaliteit, waarmee gebruikers stemmen kunnen creëren die een specifiek geluid of spraakpatroon nabootsen voor unieke audio-uitvoer. Er is een extra 'Text to Video'-functie geïmplementeerd waarmee AI-gegenereerde video's kunnen worden gemaakt van de tekstinvoer van gebruikers. BigSpeak zorgt voor gegevensbeveiliging op hoog niveau, waarbij alle verwerkte gegevens worden gecodeerd en veilig in de cloud worden opgeslagen. Verbeterde bewerkingsopties stellen gebruikers in staat tijd en moeite te besparen door bestaande resultaten te bewerken in plaats van het proces opnieuw te starten. Er is een voortgangstracker aanwezig om de werkgeschiedenis te monitoren en te beoordelen. De service van BigSpeak kan worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder het maken van audioboeken, het genereren van stemmen voor verschillende scenario's en meer.

Website: bigspeak.ai

