BeMyEye biedt consumentenmerken een complete oplossing om hun prestaties in de winkel bij te houden, te analyseren en te verbeteren, met behulp van AI-, IR- en crowdsourcing-technologieën om hen te helpen een perfecte winkeluitvoering te bereiken. Rust uw verkooppersoneel uit met onze 'Compass'-app om snel en nauwkeurig winkels uit te voeren audits met behulp van IR, of bestel bezoeken van onze community van meer dan 3 miljoen on-demand auditors. Foto's en verzamelde gegevens worden automatisch verwerkt om al uw retail-KPI's te produceren: productbeschikbaarheid, naleving van promoties, schapaandeel, concurrentiegegevens, enz. Onze 'Retail Execution Cockpit' geeft u veel meer dan een intuïtief beeld van uw winkel-KPI's. We hebben het platform ontworpen om u te helpen trends en problemen te identificeren, de impact van elke KPI te analyseren (u kunt deze koppelen aan externe gegevensbronnen, zoals verkoopgegevens) en om prioriteiten rechtstreeks aan uw vertegenwoordigers te communiceren. Selecteer de lijst met winkels die u door ons publiek wilt laten volgen: onze ‘Eyes’ voeren objectieve winkelaudits uit en u ontvangt al uw KPI’s in realtime. Gebruik deze oplossing voor winkels waar vertegenwoordigers in het veld geen actie mogen ondernemen, om uw winkeldekking tegen een beperkte prijs te vergroten of gewoon om gecertificeerde, onpartijdige en nauwkeurige gegevens te verkrijgen.

Website: bemyeye.com

