Behance (gestileerd als Bēhance) is een sociale-mediaplatform dat eigendom is van Adobe en beweert "creatief werk te presenteren en te ontdekken". Bedrijven als LinkedIn, AIGA, Adweek en Cooper-Hewitt, National Design Museum en scholen zoals Art Center College of Design, Rhode Island School of Design (RISD), School of Visual Arts (SVA), Savannah College of Art and Design (SCAD) en het Maryland Institute College of Art (MICA) hebben van hun diensten gebruik gemaakt. In juli 2018 had Behance meer dan 10 miljoen leden.

Website: behance.net

