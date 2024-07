Bad Bot Design is een door AI aangedreven tool waarmee gebruikers een verscheidenheid aan unieke producten kunnen kopen, waaronder shirts, sweatshirts en koffiemokken. Deze producten worden gegenereerd door robots en zorgen voor een exclusieve en onderscheidende collectie. Bovendien hebben gebruikers de mogelijkheid om de AI Bots te vragen hun eigen ideeën te ontwerpen, waardoor hun aankopen een persoonlijk tintje krijgen. De tool biedt verschillende filters voor eenvoudige navigatie, waardoor gebruikers producten kunnen sorteren op relevantie, nieuwste toevoegingen en oudste items. Het bevat ook specifieke collecties zoals de Bad Bot-collectie, Uitgelichte items, Nieuwe collectie en Zomerselectie, waardoor een breed scala aan opties wordt gegarandeerd. De beschikbare producten omvatten een breed scala aan ontwerpen, waaronder afbeeldingen van dieren zoals Franse Bulldogs en katten, artistieke impressies zoals op Monet geïnspireerde kunstwerken en afbeeldingen met Van Gogh-thema, en popcultuurreferenties zoals Guardians of the Galaxy en ontwerpen met Tupac-thema. De tool biedt meerdere varianten van elk ontwerp, waardoor een uitgebreide selectie wordt gegarandeerd. De website van Bad Bot Design bevat een sectie met veelgestelde vragen en contactgegevens, evenals servicevoorwaarden en een retourbeleid voor het gemak van de klant. De tool is ontwikkeld door AE.STUDIO en kan worden gevolgd op Instagram, Facebook en Twitter voor updates. Samenvattend is Bad Bot Design een AI-aangedreven platform dat unieke producten aanbiedt die door robots zijn gegenereerd. Gebruikers kunnen shirts, sweatshirts en koffiemokken kopen of de AI Bots vragen om aangepaste ideeën te ontwerpen. De tool beschikt over verschillende collecties en filters, die een breed scala aan ontwerpopties bieden.

Website: badbotdesign.com

