We geven les in UX/UI-ontwerp en helpen mensen vervolgens aan geweldige banen. Avocademy is ontstaan ​​uit een behoefte aan meer diverse ontwerpers. De huidige ontwerpprogramma's zijn duur en niet toegankelijk. Wij maken het voor iedereen toegankelijk om in het vakgebied door te breken en van carrière te veranderen. Onze studenten zijn 75% vrouwen, 65% BIPOC en 33% LGBTQ+.

Website: avocademy.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Avocademy. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.