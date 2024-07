autoRetouch is een AI-aangedreven platform voor het online bulksgewijs bewerken van productafbeeldingen. Hiermee kunnen gebruikers snel en nauwkeurig een reeks bewerkingsfuncties op afbeeldingen toepassen, waaronder het verwijderen van de achtergrond, een spookmannequin, het aanpassen van de achtergrond en het retoucheren van de huid. Met het pakket AI-aangedreven tools van autoRetouch kunnen gebruikers direct prachtige afbeeldingen maken, zonder dat ze vaardigheden op het gebied van beeldbewerking nodig hebben. Het platform biedt ook een reeks sjablonen voor marktplaatsspecificaties, waarmee gebruikers alle afbeeldingen binnen enkele seconden kunnen aanpassen. autoRetouch is ontworpen om tijd en geld te besparen, terwijl het de e-commerceaankopen vergroot en de merkbekendheid vergroot. De volledig geautomatiseerde software voor het maken van spookmannequins en nekgewrichteffecten stelt gebruikers in staat modeproducten tot leven te brengen en klanten te laten zien hoe geweldig ze eruit zien. Het platform is beschikbaar op desktop en kost vanaf € 0,25 per afbeelding, met een gemiddelde verwerkingstijd van 5 seconden.

Website: autoretouch.com

