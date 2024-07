AutoRegex is een krachtige tool waarmee gebruikers van Engels naar Reguliere Expressie (RegEx) kunnen converteren met behulp van Natural Language Processing (NLP). Deze website maakt het eenvoudig om RegEx-patronen te maken zonder dat uitgebreide kennis van de syntaxis nodig is. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI) kan AutoRegex automatisch vertalen tussen Engels en RegEx, waardoor gebruikers complexe RegEx-patronen kunnen creëren zonder handmatige codering. De website biedt een reeks plannen om aan verschillende behoeften te voldoen, en gebruikers kunnen inloggen met hun Google- of e-mailaccount. AutoRegex is op meerdere websites te zien geweest en is met liefde gebouwd door @GD3KR.

Website: autoregex.xyz

