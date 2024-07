Attestiv is een AI-inhoudsdetectie- en forensisch hulpmiddel voor digitale media, bedoeld om digitale activa te beschermen en valse of gemanipuleerde media, zoals foto's, video's en documenten, te ontdekken. De tool maakt gebruik van gepatenteerde AI-technologie om geüploade media te authenticeren, zodat gedeelde informatie veilig is. In realtime via mobiele apparaten, API's of het Attestiv-webportaal worden foto's, video's en documenten vingerafdrukken genomen en zonder wijzigingen gevalideerd. De kernfunctionaliteit van Attestiv ligt in het vermogen om bedrijven en organisaties te beschermen tegen mogelijke schade als gevolg van misbruik van gewijzigde of verzonnen digitale media. Het platform is ontworpen om te voldoen aan de eisen van diverse sectoren, waaronder verzekeringen, financiële diensten, nieuws en media. Attestiv heeft zijn toepassing gevonden in persoonlijke eigendommen en commerciële offertes, claims, verlengingen, inspecties en bij het voorkomen van fraude en verliezen als gevolg van gemanipuleerde media. Bovendien versterkt het platform de integriteit van nieuws- en media-inhoud met authenticatie en traceerbaarheid. Bovendien valideert de technologie cruciale gegevens voor sectoren als IoT, onroerend goed, scheepvaart, auto-industrie en bouw. In wezen is Attestiv een op AI gebaseerde oplossing die zich inzet voor het bevorderen van digitale waarheidsgetrouwheid, waardoor risico's worden geminimaliseerd en de reputatie van gebruikers en organisaties wordt beschermd.

Website: attestiv.com

