ARTnews, opgericht in 1902, is het oudste en meest verspreide kunsttijdschrift ter wereld en dient als een essentiële bron voor nieuws over de mondiale kunstscène. Het tijdschrift bestrijkt een breed spectrum aan onderwerpen, van oude kunst tot hedendaagse trends, en het lezerspubliek omvat 124 landen, waaronder verzamelaars, handelaars, historici, kunstenaars en museumprofessionals. Het redactieteam wordt geleid door Sarah Douglas, hoofdredacteur, en Erica Lubow Necarsulmer, uitgever. ARTnews staat bekend om zijn diepgaande artikelen, het laatste nieuws en de prestigieuze jaarlijkse lijst van de Top 200 Verzamelaars.

Website: artnews.com

