Artforum, opgericht in 1962, is een baanbrekende publicatie in de hedendaagse kunstwereld, erkend vanwege zijn invloedrijke rol in het vormgeven van kunstkritiek en -discours. Artforum, opgericht door John P. Irwin, Jr., verhuisde in 1967 snel van Californië naar New York, waar het nog steeds een hoeksteen van de kunstgemeenschap is. Het tijdschrift staat bekend om zijn rigoureuze kritische essays en heeft een cruciale rol gespeeld bij het onder de aandacht brengen van kunstenaars die verschillende kunsttijdperken definiëren. Het huidige redactieteam bestaat uit uitgever Danielle McConnell en geassocieerde uitgever Kate Koza, terwijl Tina Rivers Ryan onlangs in maart 2024 de rol van hoofdredacteur op zich nam. Artforum onderhoudt een aanzienlijke digitale aanwezigheid, met miljoenen paginabezoeken per jaar en een robuuste aanhang op sociale mediaplatforms.

Website: artforum.com

