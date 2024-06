ArtBot is een webgebaseerde tool waarmee gebruikers door AI gemaakte afbeeldingen en foto's kunnen genereren met behulp van Stable Diffusion. De tool maakt gebruik van een gedistribueerd computercluster dat bekend staat als de AI Horde om de creaties te verwerken. Met ArtBot kunnen gebruikers afbeeldingen maken zonder dat ze hoeven in te loggen of enige bijkomende kosten, omdat het gebruik ervan gratis is. Door door de verschillende geboden opties te navigeren, kunnen gebruikers het proces voor het genereren van afbeeldingen beheren. Ze kunnen aanwijzingen definiëren, afbeeldingsmodellen selecteren en de oriëntatie en grootte van de afbeelding instellen. Bovendien kunnen gebruikers het aantal stappen en het begeleidingsniveau voor het AI-algoritme bepalen. Optionele invoer zoals zaad en CLIP skip kan ook worden gespecificeerd. ArtBot biedt nabewerkingsopties om de gegenereerde afbeeldingen te verbeteren. Gebruikers kunnen GFPGAN en CodeFormers gebruiken om gelaatstrekken te verbeteren, de achtergrond van de afbeelding te verwijderen of opschalingstechnieken toe te passen met behulp van RealESRGAN_x4plus en RealESRGAN_x4plus_anime_6BNMKD_Siax4x_AnimeSharp. De webapplicatie, met zorg en passie ontworpen door @davely, is gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk. Gebruikers kunnen meer informatie over ArtBot vinden, evenals veelgestelde vragen en de changelog, op de overeenkomstige webpagina's. Bovendien biedt de GitHub-repository van het project verdere details en bronnen. Over het geheel genomen biedt ArtBot een handig platform voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het creëren van AI-gegenereerde afbeeldingen met behulp van Stable Diffusion, met verschillende aanpassingsopties en het benutten van de kracht van gedistribueerd computergebruik via de AI Horde.

Website: tinybots.net

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan ArtBot. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.