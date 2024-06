ArchitectGPT is een door AI aangedreven ontwerptool die verbluffende visuele ontwerpen voor huizen en eigendommen maakt op basis van geüploade foto's. De tool biedt meer dan 10-65 ontwerpthema's om uit te kiezen, waaronder Modern, Art Deco, Rustiek en andere, en komt tegemoet aan de behoeften van architecten, vastgoedprofessionals en interieurontwerpers. De interface is ontworpen om intuïtief en gebruiksvriendelijk te zijn, waardoor een specifieke kamer kan worden aangepast, zoals woonkamers tot keukens of slaapkamers tot thuisbioscopen, met een eenvoudige drag-and-drop-functie. Gebruikers hebben toegang tot een licentie voor commercieel gebruik om de gegenereerde afbeeldingen te gebruiken voor marketing of andere doeleinden. Bovendien biedt de tool aangepaste thema's die tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van de klant. ArchitectGPT beschikt ook over een mobielvriendelijk platform waarmee gebruikers onderweg foto's kunnen maken en deze kunnen uploaden voor directe ontwerpinspiratie. ArchitectGPT biedt prachtige exterieur- en interieurontwerpen voor huizen om gebruikers te inspireren met zijn AI-technologie, die een breed scala aan thema's genereert om verbluffende beelden te produceren die huizen in kunstwerken transformeren. Gebruikers kunnen de ontwerpthema's en -stijlen kiezen en experimenteren met verschillende lay-outs, waardoor een uniek resultaat wordt gegarandeerd. De tool is gratis beschikbaar en gebruikers kunnen deze uitproberen voordat ze zich op de service abonneren. Over het geheel genomen biedt ArchitectGPT een eenvoudige en efficiënte manier om prachtige huisontwerpbeelden te creëren, waardoor u tijd en moeite bespaart en met slechts een paar klikken opvallende ontwerpen kunt maken.

Website: architectgpt.io

