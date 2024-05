Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Automatiseer werknemersgegevens van overal naar waar dan ook. Aragorn maakt het voor uw People Ops- en IT-teams mogelijk om de integratie van werknemersgegevens te stroomlijnen vanaf elk bronpunt naar elk leveranciers- of applicatiesysteem, hetzij via API, EDI, Webhook of bestandsfeeds.

Website: aragorn.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Aragorn. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.