Het in Saoedi-Arabië gevestigde Arab News, opgericht in 1975, is de belangrijkste krant van het Midden-Oosten en het grootste Engelstalige dagblad in het Koninkrijk. De missie is om Saoedi-Arabië, de regio en de wereld te informeren over wat er in het Koninkrijk gebeurt - politiek, economisch en sociaal, en om de belangrijkste bron van informatie over de Saoedische economie te worden. De nieuwsblog biedt een solide analyse van de ontwikkeling en verandering in Saoedi-Arabië. Volg hun blog en leer meer over het laatste nieuws, podcasts, artikelen, meningen en meer.

Website: arabnews.com

