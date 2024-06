Applitools is een testautomatiseringsplatform dat AI gebruikt om teams te helpen vlekkeloze digitale ervaringen te leveren zonder de rompslomp van traditionele testpraktijken. Met Applitools Eyes en onze next-gen testcloud, Ultrafast Grid, kunnen ontwikkelaars en QA-ingenieurs tests uitvoeren om snel de functionaliteit, toegankelijkheid en visuele correctheid van de frontend te valideren met ongekende snelheid en nauwkeurigheid. Onze Visual AI-technologie transformeert de manier waarop organisaties kwaliteit benaderen door ervoor te zorgen dat web- en mobiele applicaties precies zo verschijnen en werken als ontworpen op elk apparaat, browser, besturingssysteem of native applicatie. Applitools is snel, snel te integreren met elke DevOps-omgeving, gemakkelijk te gebruiken door iedereen in het team en schaalbaar voor organisaties van elke omvang die bij elke release de snelheid en kwaliteit willen verhogen – een resultaat dat nodig is om te kunnen concurreren in de huidige uitdagende zakelijke omgeving.

Website: applitools.com

