De podcast, gehost door UI-ontwerpers JJ Ying en Leon Gao, met onderwerpen als maar niet beperkt tot visueel ontwerp, werd in 2015 genoemd in de lijst met beste podcasts van Apple. Anyway.FM is een plek waar twee coole mannen hun passie voor design uiten. Anyway.FM is een plek waar twee oude mannen klagen over de wereld. Anyway.FM is ook een plek waar een paar goede vrienden hun inzichten willen delen meer mensen. .

Website: anyway.fm

