AnyClip is een geautomatiseerd videoplatform dat kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om traditionele video's om te zetten in dynamische en intelligente inhoud. Hun AI-aangedreven tools zijn bedoeld om video's te verbeteren door ze doorzoekbaar, meetbaar, gepersonaliseerd, merchandised en interactief te maken. Het platform biedt twee hoofdproducten: Genius+ en GeniusWork. Genius+ is ontworpen voor klantgerichte communicatie en dient als videobeheerplatform. Het converteert video's naar intelligente inhoud die volledig kan worden ingeschakeld, waardoor functies zoals doorzoekbaarheid en personalisatie mogelijk zijn. GeniusWork daarentegen is een AI-aangedreven intern communicatieplatform dat het delen van kennis en samenwerking binnen organisaties mogelijk maakt. AnyClip biedt ook AI-aangedreven dataverbeterings- en machine learning-modellen, die kunnen worden geïntegreerd in bestaande workflows. Deze modellen verbeteren traditionele video's door ze te verrijken met gegevens en slimme videofunctionaliteiten mogelijk te maken. Door gebruik te maken van AI stelt AnyClip bedrijven in staat de inherente gegevens in hun video's te ontsluiten en de voordelen te benutten die gewoonlijk worden geassocieerd met op tekst gebaseerde inhoud, zoals transparantie, interactiviteit en samenwerking. Over het geheel genomen helpen het platform en de tools van AnyClip bedrijven om hun video's intelligenter, interactiever en impactvoller te maken, door hen te voorzien van geavanceerde video-oplossingen voor verschillende toepassingen en industrieën.

Website: anyclip.com

