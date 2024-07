AnimeGenius is een AI-kunstgenerator die gespecialiseerd is in het maken van anime- en NSFW-materiaal. Met slechts een paar woorden kan het verbluffende afbeeldingen, personages en scènes in anime-stijl creëren. Het beschikt over een intuïtieve interface en een uitgebreide bibliotheek met anime-stijlen om je creativiteit de vrije loop te laten, en afbeeldingen kunnen worden gemaakt met behulp van text2image, img2img en pose2img.

Website: animegenius.live3d.io

