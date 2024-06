Anime AI is een tool die is gebouwd om afbeeldingen in anime-stijl te maken, mogelijk gemaakt door AI. Het werkt door een geüploade foto te nemen en deze te verwerken via kunststijlfilters die verschillende populaire anime-series omvatten, zoals One Piece, Naruto en andere, waardoor de originele foto effectief wordt omgezet in een anime-achtige afbeelding. De gebruikers kunnen de conversie aanpassen met beschikbare stijlkeuzes. Het biedt de mogelijkheid om maximaal 100 AI-verbeterde afbeeldingen te genereren, variërend in aangepaste stijlen op basis van de selectie van de gebruiker. Gebruikers moeten specifieke richtlijnen volgen voor de beste resultaten: een duidelijke, gekleurde portretfoto van één persoon met zichtbare gezichtsdetails is vereist. Het is een tool die is gebouwd voor anime-enthousiastelingen die hun foto's willen zien transformeren in verschillende anime-kunststijlen. Naast het genereren van anime-avatars biedt Anime AI ook extra apps voor het genereren van afbeeldingen op basis van tekstprompts. Deze tool is gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat de getransformeerde afbeeldingen binnen enkele minuten na indiening van het verzoek worden afgeleverd.

Website: animeai.app

