Anchor zorgt ervoor dat bedrijven moeiteloos op tijd worden betaald. De autonome factureringsoplossing van Anchor is een cloudgebaseerd platform dat B2B-facturering, -incasso's en -betalingen opnieuw definieert. Door een end-to-end oplossing voor facturering en incasso te bieden en alle handmatige arbeid uit deze processen te verwijderen, elimineert Anchor de risico's van fraude en menselijke fouten bij B2B-betalingen. Anchor, opgericht in 2020, brengt de SaaS-factureringservaring naar de B2B-servicesector en is de eerste die dynamische factureringsbehoeften ondersteunt die voortdurend veranderen. Het doel van Anchor is om bedrijfseigenaren te laten floreren, door hen in staat te stellen hun tijd en middelen te richten op zakendoen en niet op facturering. Bezoek www.sayanchor.com voor meer informatie en om aan de slag te gaan.

Categorieën : Business Factureringssoftware

Website: sayanchor.com

