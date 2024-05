De American Chemical Society is een door het Congres gecharterde, onafhankelijke ledenorganisatie die professionals op alle niveaus en op alle gebieden van de chemische wetenschappen vertegenwoordigt. Met meer dan 150.000 leden is ACS 's werelds grootste wetenschappelijke vereniging en een van 's werelds toonaangevende bronnen van gezaghebbende wetenschappelijke informatie. ACS, een non-profitorganisatie, loopt voorop in de evoluerende chemieonderneming en is de belangrijkste professionele thuisbasis voor scheikundigen, chemisch ingenieurs en aanverwante beroepen over de hele wereld. ACS is dynamisch en visionair, toegewijd aan “het verbeteren van de levens van alle mensen door de transformerende kracht van de chemie.” Deze visie – ontwikkeld en aangenomen door de Raad van Bestuur van ACS na breed overleg met de leden – vormt een volledige aanvulling op de missie van ACS, die luidt “om de bredere chemie-onderneming en haar beoefenaars vooruit te helpen ten behoeve van de aarde en al haar mensen.” Samen vertegenwoordigen deze twee verklaringen onze ultieme bestaansreden en bieden ze een strategisch raamwerk voor onze inspanningen. ACS publiceert talrijke wetenschappelijke tijdschriften en databases, organiseert grote onderzoeksconferenties en biedt onderwijs-, wetenschapsbeleid- en carrièreprogramma's in de chemie. We geven ook elk jaar meer dan $22 miljoen aan subsidies voor onderzoek op aardolie- en aanverwante terreinen. We spelen ook een leidende rol bij het informeren en communiceren met beleidsmakers en het grote publiek over het belang van chemie in ons leven.

