Amazon MTurk

Amazon Mechanical Turk (MTurk) is een crowdsourcing-marktplaats die het voor individuen en bedrijven gemakkelijker maakt om hun processen en taken uit te besteden aan een gedistribueerd personeelsbestand dat deze taken virtueel kan uitvoeren. Dit kan van alles zijn, van het uitvoeren van eenvoudige gegevensvalidatie en onderzoek tot meer subjectieve taken zoals deelname aan enquêtes, moderatie van inhoud en meer. MTurk stelt bedrijven in staat de collectieve intelligentie, vaardigheden en inzichten van een wereldwijd personeelsbestand te benutten om bedrijfsprocessen te stroomlijnen, de verzameling en analyse van gegevens te vergroten en de ontwikkeling van machine learning te versnellen. Hoewel de technologie blijft verbeteren, zijn er nog steeds veel dingen die mensen veel effectiever kunnen doen dan computers, zoals het modereren van inhoud, het uitvoeren van gegevensdeduplicatie of onderzoek. Traditioneel worden dit soort taken uitgevoerd door het inhuren van een groot tijdelijk personeelsbestand, wat tijdrovend, duur en moeilijk op te schalen is, of zijn ze ongedaan gemaakt. Crowdsourcing is een goede manier om een ​​handmatig, tijdrovend project op te splitsen in kleinere, beter beheersbare taken die door gedistribueerde werknemers via internet kunnen worden voltooid (ook wel ‘microtaken’ genoemd).

