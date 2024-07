Amazing.photos is een AI-profielfotogenerator waarmee gebruikers eenvoudig meer dan 100 geweldige foto's van zichzelf kunnen maken met slechts 20 geüploade foto's. De kwaliteit van de foto's is van wereldklasse met een Full HD-resolutie van 2048x2048. De gebruikte AI-technologie heet Stable Diffusion, een vorm van fijnafstemming van het model om een ​​bepaalde persoon te herkennen. Gebruikers zijn eigenaar van de foto's die ze maken en kunnen ermee doen wat ze willen, inclusief het downloaden, delen, verwijderen, verkopen of laten tatoeëren ervan. De foto's worden veilig opgeslagen op servers in Frankfurt, Duitsland en Amazing.photos neemt privacy serieus en verkoopt nooit gebruikersgegevens. De betaling wordt afgehandeld via Stripe, een marktleider, en betalingsgegevens worden nooit gezien of opgeslagen door Amazing.photos.

Website: amazing.photos

