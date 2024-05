Alternative Payments is een full-service B2B-betalingsplatform dat betalingen voor u en uw klanten vereenvoudigt en automatiseert. Bied uw klanten een whitelabel en veilig platform om facturen te betalen met tal van betaalmethoden (ACH, creditcards en Betalen in termijnen). Integreer met toonaangevende boekhoud- en PSA-softwareoplossingen om facturen te synchroniseren en automatische afstemming eenvoudig te maken. Schakel automatiseringen in zoals automatisch betalen en geautomatiseerde e-mailherinneringen om u tijd te besparen en facturen sneller te innen, en om data-inzichten te verkrijgen om u volledig inzicht te geven in betalingen en de cashflow beter te voorspellen. Alles op één platform.

Website: alternativepayments.io

