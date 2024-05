Alaan is het grootste en meest uitgebreide platform voor bedrijfskaarten en uitgavenbeheer in het Midden-Oosten, vertrouwd door onder meer Al Barari, Rivoli, Arada en meer. Met Alaan kunt u: 1. Onkostenbeheer automatiseren 2. Bedrijfsuitgaven in realtime volgen 3. Bedrijfsbudgetten optimaliseren 4. Controle houden over uw financiën Met de steun van Y Combinator en meerdere wereldwijde investeerders is Alaan er om financiële teams te helpen tijd te besparen, geld en moeite.

Website: alaan.com

