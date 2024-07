Al Eqtisadiah is een Saoedisch dagblad, uitgegeven door Saudi Research and Publishing Company. Het is gespecialiseerd in mondiaal, golf- en Saoedisch economisch nieuws, en alles wat te maken heeft met aandelenmarkten, energie en onroerend goed.

Website: aleqt.com

