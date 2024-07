Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Ajker Patrika is een nieuwsmedia in de Bangla-taal die via haar gedrukte en digitale platforms geloofwaardige en relevante inhoud voor lezers biedt. Ajker Patrika publiceert het hoogste aantal regionale edities van het land.

Website: ajkerpatrika.com

