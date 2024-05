Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

No-code LLM-verfijning en evaluatie. Airtrain AI is een computerplatform zonder code voor grote taalmodellen. Eigen AI-modellen zoals GPT-4 zijn zeer krachtig, maar ook zeer kostbaar, traag, onbetrouwbaar en onbeveiligd. Terwijl bedrijven hun AI-prototypes willen opschalen tot producten van productiekwaliteit, kampen ze met hoge AI-rekeningen, trage API’s en grote uitvalpercentages. Aan de andere kant is bewezen dat kleinere taalmodellen in staat zijn om samen met grote te presteren, met verfijnde datasets van hoge kwaliteit. Met Airtrain AI kunnen AI-beoefenaars alternatieven voor bedrijfseigen modellen verkennen, trainingsdatasets opbouwen, een grote selectie open-source LLM's evalueren, verfijnen en bedienen.

Website: airtrain.ai

