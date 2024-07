AILab Tools is een platform voor kunstmatige intelligentie dat een reeks online beeldbewerkingsfunctionaliteiten biedt. Het maakt gebruik van AI om een ​​reeks beeldmanipulaties en -verbeteringen mogelijk te maken, zoals het inkleuren van zwart-witbeelden, verhoging van de scherpte, contrastaanpassingen en verliesvrije beeldvergroting. Het platform beschikt ook over gespecialiseerde tools voor verschillende taken, zoals portretanimatie, wijziging van de leeftijd van foto's, het wisselen van het geslacht van foto's en het wijzigen van de afbeeldingsstijl. Met behulp van de API van AILab kunnen gebruikers hun eigen beeldverwerkingstoepassingen ontwikkelen. Enkele belangrijke producten zijn onder meer AI Background Removal, Image AI en Portrait AI. In de categorie 'Portret AI' zijn functies zoals het wijzigen van gezichtsuitdrukkingen, het veranderen van kapsel en het wisselen van leeftijd en geslacht beschikbaar. Aan de andere kant omvat de categorie 'Image AI' diensten op het gebied van onder meer het opschalen van afbeeldingen, het verbeteren van foto's, het inkleuren van AI-foto's en het ontkleuren van afbeeldingen. De 'AI Background Removal' vergemakkelijkt zowel algemene als portretachtergrondeliminatie. Naast deze primaire functionaliteiten biedt AILab Tools andere hulpprogramma's voor het verbeteren van de kwaliteit van foto's en portretten.

Website: ailabtools.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan AILab Tools. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.