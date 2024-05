Met Ahsuite kunt u uw klantcommunicatie organiseren in een eenvoudig te gebruiken klantenportaal, zodat niets verloren gaat of verloren gaat. Het heeft een strak, minimalistisch ontwerp, met de focus op het werk dat u wilt weergeven: dashboards, Figma-borden, diadecks, video's, rapporten of iets anders. Als het in een iframe kan worden ingebed, kunt u het delen in een klantportaal. Onze klantportals zijn veilig, georganiseerd en zelfbediening. Zodra u Ahsuite uitprobeert, hoeft u nooit meer links via e-mail te verzenden. Ahsuite wordt geleverd met een reeks krachtige samenwerkingstools die speciaal zijn gebouwd voor digitale bureaus. Dat betekent dat je afscheid kunt nemen van Trello, Slack, DropBox en LastPass, want met Ahsuite kun je het allemaal met één login doen. Met een Pro- of Agency-abonnement krijgt u ook toegang tot ons exclusieve netwerk van freelancers en bureaus. Je kunt Ahsuite dus zelfs gebruiken om je team samen te stellen! Het startersplan wordt GRATIS geleverd met taken, bestanden, gesprekken en maximaal tien portalen!

Categorieën : Business Projectbeheersoftware

Website: ahsuite.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Ahsuite. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.