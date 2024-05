AFAS Software is een Nederlands familiebedrijf dat softwareproducten ontwikkelt voor bedrijven. Met onze applicatie streven wij ernaar om de administratieve werkzaamheden zoveel mogelijk te verminderen of waar mogelijk iets minder saai te maken. Wij geloven dat onze medewerkers ons meest waardevolle bezit zijn en dat het hun doel is om onze 12.000 klanten blij te maken. Een substantieel deel van onze winst gaat rechtstreeks naar de AFAS Foundation waarmee wij anderen willen helpen hun dromen waar te maken. Wij geloven in projecten die een grote impact hebben op het leven van mensen en die anderen inspireren om ook mee te doen. Kortom, Stichting AFAS streeft naar duurzaamheid, kwaliteit, respect en transparantie.

Website: afas.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan AFAS Software. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.