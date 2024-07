ADXL is een AI-automatiseringstool waarmee bedrijven moeiteloos advertentiecampagnes kunnen uitvoeren op meerdere sociale mediakanalen, waaronder Google, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram en Twitter, op één plek. De tool vereist geen technische vaardigheden of certificering, waardoor deze voor iedereen toegankelijk is. Met de AI-geoptimaliseerde kopieer- en retargetingopties van ADXL kunnen bedrijven de betrokkenheid en conversiepercentages vergroten en snel opschalen. De tool biedt oplossingen die het bereik vergroten en de controle verbeteren, waardoor het eenvoudig wordt om meerdere kanalen efficiënt te beheren. De AI die is getraind op basis van zeven jaar aan gedragsgegevens over advertentiecampagnes kan budgetten slim beheren en automatisch kosteneffectieve kanalen leveren, waardoor handmatige optimalisatie overbodig wordt. Het platform biedt cross-channel optimalisatie en kanaalzichtbaarheid, waardoor de ROI en transparantie in analyses en statistieken worden verbeterd.ADXL biedt een hybride en flexibele aanpak, waardoor bedrijven hun eigen advertentieaccounts of ADXL-advertentieweergave kunnen gebruiken. De tool biedt AI-gestuurde technologie die klanten matcht op basis van vooraf gebouwde hypertargetingsegmenten en retargeting-ready lijsten. Bovendien omvatten de instant lead-campagnes van ADXL lead-advertenties van Facebook, LinkedIn en Google, waardoor een gestroomlijnde automatisering op verschillende platforms ontstaat en het gedoe van het maken van honderden retargetinglijsten wordt verminderd. De tool wordt ook geleverd met een eenvoudige en effectieve conversietracking die wordt geïnstalleerd en beheerd via één enkel codefragment. Over het geheel genomen is ADXL een kosteneffectieve, efficiënte en slimme tool die de omzet stroomlijnt en laat groeien en tegelijkertijd de ROI verbetert.

Website: adxl.ai

