8base is een low-code platform voor het bouwen en uitvoeren van veelzijdige digitale producten, waaronder SaaS-oplossingen, marktplaatsen en andere web- en mobiele applicaties. Het 8base-platform helpt ondernemers en makers in gevestigde bedrijven hun productvisies tot leven te brengen; sneller, beter en zuiniger. Bovendien gebruiken digitale bureaus 8base om klantprojecten sneller op te leveren, terwijl ze hun marges vergroten en hun afhankelijkheid van schaars en duur softwareontwikkelingstalent verminderen. 8base is een configureerbaar, serverloos low-code ontwikkelingsframework dat wordt gehost op AWS en dat 's werelds meest robuuste op GraphQL gebaseerde querytaal voor API's beschikbaar stelt; en in tegenstelling tot andere platforms is 8base vanaf de basis opgebouwd om standaarden en algemeen aanvaarde technologieën te gebruiken die reguliere ontwikkelaars aanspreken en ervoor zorgen dat het intellectuele eigendom van een maker naar andere platforms kan worden overgedragen als dat ooit nodig zou zijn. 8base biedt: 1) low-code ontwikkeltools voor het bouwen van software-backends en API's; 2) serverloze computer- en opslaginfrastructuur voor het uitvoeren van applicaties die zijn gebouwd met behulp van 8base-tools; 3) visuele frontend-ontwikkeltools; 4) ontwerp- en ontwikkelingsdiensten via een partnernetwerk om klanten te helpen bij het bouwen van applicaties met behulp van 8base. 8base werd voor het eerst op de markt gebracht in 2019. Tegenwoordig bouwen duizenden klanten, waaronder talloze multi-tenant SaaS- en marktstartups, op maat gemaakte softwareontwikkelingsbureaus en adviesbureaus, en grotere organisaties zoals IBM Global Services/NATO en Florida International University op 8base.

Website: 8base.com

