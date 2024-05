3Dolphins.ai is ontwikkeld door PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) om bedrijven te helpen hun digitale klantervaring te versnellen. Onze aanpak is gebouwd als enterprise-, cloud- of on-premise-oplossing en maakt een naadloze samenwerking tussen technologie en mensen mogelijk. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) is een in Indonesië gevestigd technologiebedrijf dat zich primair richt op het helpen van bedrijven bij het verbeteren van de klantervaring met behulp van nieuwe technologieën en klantgerichte kanalen. We hebben vele sectoren bediend, zoals de financiële sector, de automobielsector, online reizen, het onderwijs, de publieke sector, enz.

Website: 3dolphins.ai

